USA majanduskasv aeglustus

USA majandus kasvas esimeses kvartalis aasta baasil 2,3%, teatas USA kaubandusministeerium, vahendab Reuters. See on aeglasem kasv, kui eelmise aasta neljanda kvartali 2,9%. Samas tuli esimese kvartali kasv suurem, kui analüütikute poolt prognoositud 2,0%.

Majanduskasv aeglustus seoses eratarbimise kasvu aeglustumisega. Eratarbimine näitas viimase viie aasta kõige aeglasemat kasvu. Samuti aeglustus kasv ettevõtete investeerimisel seadmetesse ja majaehitusse.

Reutersi hinnangul ei pruugi esimese kvartali kasvunumber näidata üldist tendentsi majanduses, sest esimese kvartali kasv ongi üldiselt aeglasem.Tööjõuturg on täistööhõive ligidal ning nii ettevõtete kui ka tarbijate kindlustunne on tugev. Tööjõuministeeriumi raport näitas, et palgakasv oli esimeses kvartalis viimase 11 aasta kiireim.

Majandusanalüütikud prognoosivad, et majanduskasv teises kvartalis kiireneb, sest eratarbijad hakkavad tundma Trumpi valitsuse 1,5 triljoni dollari suurust maksukärbete mõju oma rahakotis.