Spotify aktsia saab üksnes ostusoovitusi

Spotify teatab kvartalitulemused sel kolmapäeval ning analüütikud on enam kui optimistlikud, vahendab MarketWatch.

UBS on aktsia hinda arvestades heldeim, prognoosides Spotify aktsiale 24% suurust hinnatõusu. Praegu jääb Spotify aktsia hind 162 dollari juurde, UBS-i hinnasiht on seatud 200 dollarile.

Bank of America Merrill Lynch on andnud aktsiale ostusoovituse ning teatanud omapoolseks hinnasihiks 195 dollarit.

Goldman Sachs, Morgan Stanley ja JPMorgan on Spotifyle andnud samuti ostusoovituse ja hinnasihiks määranud 190 dollarit.

Morgan Stanley analüütikud märgivad, et kuivõrd inimesed kasutavad nutitelefoni üha enam ning seal on mugavaim kasutada just tasulist teenust, võib eeldada, et muusika kuulamise eest maksvate kasutajate arv tõuseb.