Bloomberg pani üles Tesla rahapõletamise loenduri

Elon Muski Tesla kaotab igas minutis tuhandeid dollareid – kui ettevõte lähiajal ei kaasa uut investeeringut, siis selle aasta lõpuks on tal sularaha otsas, märgib agentuur Bloomberg.

Bloomberg märgib, et kui ettevõte lähiajal lisainvesteeringuid ei kaasa, siis on tal 2018. aasta lõpuks kassast raha otsas. Agentuur meenutab, et 2017. aasta lõpu seisuga oli Teslal 3,4 miljardit dollarit, kusjuures võlg oli 9,4 miljardit. Miinuses on Tesla sularaha seis olnud juba viis kvartalit järjest.

Mullu novembris teatas Tesla Motor oma ajaloo suurimast kahjumist – 3. kvartalis 671 miljonit dollarit (aasta varem samal ajal oli 22 mln kasumit). Ettevõte selgitas rahakaotust Model 3 turule toomise ja arendusega seotud väljaminekutega ning Model Si ja Model Xi nõudluse täitmisega.

Jaanuaris avaldas Tesla Elon Muski uue teenimissüsteemi, mis on paika pandud kümneks aastaks. Selle järgi ei saa Musk oma töö eest palka, vaid teatud tingimuste täitmisel kindla osamakse. Teenima hakkab ta alles siis, kui ettevõtte finantsnäitajad jõuavad vastavusse planeerituga. Esimese makse saamiseks peab Musk suurendama Tesla kapitali 100 miljardile dollarile (Nasdaqi andmeil praegu 49,7 mld). Järgmisi osamakseid saab Muski iga 50 miljardi dollarise kapitali kasvatamise sammu järel.

Märtsis avaldatud Forbesi rikaste edetabelis on Elon Musk 54. kohal ning tema vara väärtuseks hindas väljaanne 19,9 miljardit dollarit. Bloombergi miljardäride indeksi põhjal on Muskil vara 19,5 miljardi dollari eest ning selles reitingus on ta 48. kohal.