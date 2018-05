Apple'i uueks kasvumootoriks on teenused

iPhone’ide müük oli küllaltki kesine, aga maailma suurima börsifirma päästis uus kasvumootor, vahendab MarketWatch.

Apple’i esimese kvartali tulemused olid analüütikute ootustest paremad. Tõsi, iPhone’ide müük nii hästi ei läinud. Ettevõtte päästis hoopis tarkvara ja teenuste segmendi müük – see on raha, mida Apple teenib rakenduste müügi ja tellimuste pealt, olgu selleks App Store, Apple Music, iCloud või Apple Pay.

Selles kategoorias kasvas Apple’i käive lausa 31 protsenti, 9,19 miljardi dollarini. See on tunduvalt enam kui analüütikute prognoositud 8,38 miljardit dollarit, selgub FactSeti andmetest.

Apple on viimase aasta jooksul aina enam teenustele keskendunud. Ettevõte on ise teatanud, et tarkvara ja teenused saavad olema Apple’i järgmiseks kasvumootoriks. Juhtkond prognoosib, et Apple’i teenuste käive kasvab aastatel 2016–2020 kahekordseks.

Tegevjuht Tim Cook pööras tähelepanu aga Apple’i klientidele, kes App Store’i kaudu tellitud teenuste eest ka maksavad. Ta tõi välja, et tasuliste tellimuste arv kasvas eelmise aastaga võrreldes 100 miljoni võrra, 270 miljonini.

Cook seletas, et Apple Pay kasutus on üle maailma kasvamas – aktiivsete kasutajate arv kahekordistus ning ülekannete arv kolmekordistus. Ta rõhutas Jaapani ja Hiina tähtsust äris.

Hästi läks ka Apple’i teistel toodetel, kuhu hulka kuuluvad Apple Watch, Beatsi kõrvaklapid, AirPodid, Apple TV, HomePod ja iPod Touch – nende käive kasvas kvartalis 38 protsenti, 3,9 miljardi dollarini.