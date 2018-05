Mobius: pikk pulliturg võib peagi läbi saada

Pikaajaline pulliturg võib peagi läbi saada, ütles üks tuntud arenevate turgude investor, vahendab CNBC.

„Turgudel võib tulla märkimisväärne korrektsioon,“ ütles Mobius Capital Partnersi asutaja Mark Mobius. Ta nentis, et 30-40protsendiline langus ei ole ülemäärane ega põhjendamatu. „Ma ei prognoosi seda, ma lihtsalt ütlen, et peame selleks valmistuma.“

Põhjusena tõi Mobius välja pullituru kestvuse, mis on juba praegu üks ajaloo pikimaid. „Ma arvan, et katalüsaator saab olema intressimäärade pidev tõstmine. Föderaalreserv liigub kindlasti selles suunas,“ lisas ta. „Kui Föderaalreserv tegutseb mingis suunas, siis on sunnitud kõik teised samas suunas minema.“

„Kõige tähtsam on aga see, et pulliturg on olnud väga pikk ning vaja on korrektsiooni,“ nentis ta. „Pikaajaliselt peaks paremini minema arenevatel turgudel. Samas võivad lühiajalised korrektsioonid olla seal järsemad.“

Pärast finantskriisi jõudis S&P 500 põhja 2009. märtsis. Alates sellest on indeks kallinenud 289 protsenti, selgub Reutersi andmetest.