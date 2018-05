Tesla tulemused oodatust paremad

Tesla teatas oma esimese kvartali tulemused, mis olid oodatust paremad. Aktsia reageeris tõusuga, vahendab MarketWatch.

Tesla kohandatud kahjum aktsia kohta oli 3,35 dollarit ja müügikäive 3,4 miljardit dollarit – mõlemad näitajad ületasid analüütikute ootusi.

Investorite fookuses on eelkõige Model 3 tootmine ja sellega seotud probleemid ning see, kui palju Tesla selle tootmiseks raha põletab.

Teslal peaks kvartali lõpuks olema vaba raha 2,46 miljardit dollarit. Ettevõte teatas, et nende eesmärk on jätkuvalt teise kvartali lõpuks toota 5000 Model 3 autot nädalas. Tesla on ka öelnud, et kapitaliturgudelt täiendavat raha neil vaja ei ole. Teisalt väideti sama nii eelmisel kui ka üle-eelmisel aastal – alates sellest on kogutud miljardeid investorite raha.

Tesla aktsia on järelturul kallinenud 2 protsenti, 301,2 dollarini.