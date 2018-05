Maailma kullanõudlus kümnendi põhjas

Globaalne kullanõudlus langes esimeses kvartalis viimase kümnendi madalaimale tasemele, kirjutab MarketWatch.

Eelkõige vähenes nõudlus kullakangide ja kullaga tagatud börsil kaubeldavate fondide järele, teatas Maailma Kullanõukogu (WGC) neljapäeval.

Nõudlus langes esimeses kvartalis 973 tonnini, mida on 7 protsenti vähem kui mullu samal ajal. Kogu investeerimisnõudlus langes lausa 27 protsenti, 287 tonnini. Viimati oli nõudlus nii madal 2008. aastal.

„Elavneva majanduse ja madalal püsiva kulla hinna tõttu langes US Mint Eagle’i müük esimeses kvartalis 59 protsenti (eelmise aasta sama ajaga võrreldes).

US Minti andmetest selgub, et aprillis müüdi kokku 4500 untsi American Eagle'i kuldmünte – see on 25 protsenti vähem kui mullu aprillis.

Kullafutuuride hind tõusis esimeses kvartalis vähem kui 1,4 protsenti. Kolmapäeval langes hind 1305 dollarile untsist, mis on madalaim tase alates 1. märtsist.

Globaalne kullakangide ja müntide nõudlus langes 15 protsenti, 255 tonnini, selgub WGC raportist. Hiina nõudlus kukkus 26 protsenti, 78 tonnini.