Spotify aktsia langes tublisti

Spotify aktsia langes pärast tulemuste teatamist ligi 8 protsenti. Ühtlasi valmistasid ettevõtte prognoosid pettumuse, vahendab CNBC.

Spotify praeguse kvartali prognoosid olid analüütikute omadest veidi madalamad. Spotify-suguse noore tehnoloogiafirma investorid soovivad näha kiiret kasvu, aga Rootsi muusikafirma kasv võib sellel kvartalil märkimisväärselt aeglustuda.

Ettevõtte hinnangul ulatub nende kahjum sel aastal 330 miljoni euroni. Teise kvartali käivekasvu prognoos on 10-29 protsenti – esimeses kvartalis oli vastav näitaja 26 protsenti, mis tähendab, et suure tõenäosusega kasvutempo aeglustub.

See on väga tähtis faktor, sest ettevõte on jätkuvalt kahjumis – palju raha panustatakse uuringutesse ja ettevõtte arendamisele.

Spotify suutis kasutajate hulka tõsta 170 miljonini, kellest 75 miljonit teenuse eest ka maksab.

Ettevõtte käive kasvas esimeses kvartalis 26 protsenti, 1,14 miljardi euroni, ja see oli Thomson Reutersi küsitletud analüütikute prognoosiga kooskõlas. Spotify puhaskahjum oli 169 miljonit eurot, mida on 4 miljoni võrra vähem, kui mullu samal ajal.