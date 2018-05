USA tööturu andmed oodatust kehvemad

USA töötuse määr langes küll madalaima tasemeni alates 2000. aastast, aga juurdeloodud töökohtade arv valmistas pettumuse, vahendab CNBC.

Ühendriikide töötuse määr langes aprillis 3,9 protsendini, mis on viimase 18 aasta madalaim tase. Töökohti loodi juurde aga 164 000 – see number jäi analüütikute ootustele alla.

Reutersi küsitletud ökonomistid ootasid, et töökohti luuakse aprillis juurde kokku 192 000. Töötuse määraks prognoositi 4,0 protsenti. Märtsikuu numbrit korrigeeriti veidi ülespoole, 135 000ni.

Aktsiaturud hakkasid eelturul langema, aga taastusid kauplemispäeva esimestel tundidel tublisti. Võlakirjade tootlus langes.

„Ootused olid enne andmeid väga kõrgeks aetud. Tõenäoliselt oli see tingitud sellest, et märtsis olid numbrid veidi nõrgemad,“ ütles investeerimisfirma Allianz Investment Managementi strateeg Charlie Ripley. „Ka muud majandusandmed on viimasel ajal veidi kehvemad olnud.“

Turuosalised jälgivad pingsalt ka palgakasvu – keskmine tunnipalk tõusis aastases võrdluses 2,6 protsenti. Tõus oli aeglasem kui eelmisel kuul ning oodatust veidi madalam. Näitaja on tähtis, sest see mõjutab inflatsiooni. Keskmise töönädala pikkus jäi 34,1 tunni juures samaks.

Tööhõive määr langes 62,8 protsendini, mis on madalaim tase alates jaanuarist. Inimeste arv, keda tööjõu hulka ei arvata, kasvas 410 000 võrra, 95,74 miljonini.