Investor Toomas: vallutasin täiesti uue tipu

Täna hommikul oma portfelli piiludes leidsin üllatuse – minu vara koguhulk on esimest korda ületanud 300 000 euro piiri.

Täpsemalt on minu portfelli väärtus hommikuse seisuga 300 266,62 eurot. Kui ma 2002. aasta jaanuaris alustasin, oli mul vaid miljon krooni. See summa on 16 aastaga kasvanud pea viiekordseks. Seega on minu tegutsemisaastate kogutootluseks hetkel 369 protsenti.

Keskmine aastane tootlus jääb seejuures 10 protsendi piirimaile.

Mitu vedurit

Minu portfelli kasvu on enim panustanud Norra lõhekasvataja Leroy Seafood, mille turuväärtus kerkis eelmisel kuul pea viiendiku võrra. Ka eile ja täna oli aktsia 1,6 ja 1,67 protsendiga plussis.

Uue teetähiseni aitas mul eile õhtul jõuda ka värskeim ost Altria, mis on pärast viimaste päevade langust asunud taas tõusuteele, taastudes neljapäeva õhtul 1,2 protsendi võrra.

Eriti pakub mulle aga rõõmu eelmisel kuul tehtud investeering Facebooki, mille sain räsituna kätte vahetult pärast andmeskandaali, kuid enne seda, kui ettevõte teatas I kvartali suurepärastest majandustulemustest.