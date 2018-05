Buffetti ja Mungeri tähtsamad avaldused

Sellel nädalal toimunud Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekul rääkisid Charlie Munger ja Warren Buffett, et bitcoin on "junnidega kauplemine" ning Wells Fargo peaks august välja ronima, kirjutab Bloomberg.

Sellel nädalavahetusel teatas Berkshire, et esimeses kvartalis olid nad kahjumis. Toimus ka aktsionäride üldkoosolek, kus arutati mitmeid tähtsaid teemasid.

Allpool on välja toodud tähtsamad teemad, mida Warren Buffett ja tema äripartner Charlie Munger Berkshire Hathaway iga-aastasel aktsionäride koosolekul käsitlesid.

Häid pakkumisi ei ole

Kumbki pole jätkuvalt ülevõtmiste ja ühinemiste keskkonna suhtes optimistlikult meelestatud. Berkshire’il on 100 miljardit dollarit vaba raha ja USA riigivõlakirju, mida saaks enda kasuks tööle panna. Mõlemad mehed ütlesid, et nad ei tunne ennast praeguses keskkonnas kindlalt (sama öeldi investoritele ka veebruaris) ning sobivaid ja hea hinnaga pakkumisi nad ei saa. Tundus, et Buffett viitas ka sellele, et edaspidi võib Berkshire otsida võimalikke ettevõtteid ka välismaalt.

Indeksist napilt kõrgem tootlus

Saime teada, et Ted Weschler ja Todd Combs – kaks varahaldurit, kes kontrollivad praegu Berkshire’i investeeringuid – teenivad Standard & Poor’s 500 indeksist napilt kõrgemat tootlust. See iseloomustab praegust keskkonda, kus väärtusinvestoritest varajuhtidel on küllaltki keeruline häid investeeringuid leida.

Konkurentsieelistega firmasid jagub

Munger ja Buffett ei olnud nõus Tesla tegevjuhi Elon Muski kommentaaridega, kus ta rääkis, et niinimetatud vallikraavid, mis teevad uutele tegevusaladele sisenemise raskeks, on „vigased“. Buffett nentis, et vallikraavid on rünnaku alla sattunud, aga jätkuvalt on ärisid, mille konkurentsieelised on väga tugevad.

Bitcoin sai vastu päid ja jalgu

Mõlemad rääkisid sellest, kuidas neile krüptovaluutad üldse ei meeldi. Munger läks kaugemale ja ütles, et tegemist on „junnide“ kauplemisega. Kommentaarid olid küllaltki teravad. Mehed kutsusid bitcoini ka „tervist kahjustavaks“ mürgiks.

Uus tervishoiufirma saab peagi tegevjuhi

Buffett ootab, et tervishoiu firma, mis on loodud ühiselt Berkshire'i, JPMorgani ja Amazoni poolt, valib peagi omale uue tegevjuhi.

Toetus Wells Fargole püsib

Ta on jätkuvalt USA suurpanga Wells Fargo toetaja – tema sõnul on 2016. aastal tegevjuhiks saanud Tim Sloan usaldusväärne ning mehel on tema toetus, vaatamata sellele, et pangal on olnud raske aasta.