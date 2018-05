Air France-KLM kriisis

Euroopa üks suuremaid ja tuntumaid lennufirmasid Air France-KLM on sattunud kriisi lävele, kirjutab CNN.

Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire ütles, et ettevõtet räsiv töötajate streik ähvardab tõsiselt lennufirma eksistentsi. Samuti ei olevat Prantsusmaa valitsus huvitatud sellest, et lennufirmat rahalistest raskustest välja aidata. Prantsusmaale kuulub Air France-KLMis 14,3% suurune osalus.

Reedel teatas lennufirma juht Jean-Marc Janaillac, et loobub ametist, kuna lennufirma töötajad ei hääletanud ettevõtte pakutud palgapaketi poolt. Lennufirma sõnul on juba 13 päeva pikkuseks veninud töötajate streik maksma läinud 300 miljonit eurot.

Ettevõte teatas möödunud nädalal, et teenis esimeses kvartalis 118 miljonit eurot kahjumit, millest 75 miljonit kirjutati streigi arvele. Ametiühingud on ähvardanud streikidega jätkata ning täna jäeti ära 15% lennufirma kõigist lendudest.

Analüütikud siiski ei usu, et Air France-KLM uksed sootuks kinni paneb. MainFirst Banki analüütik Johannes Braun ütles, et ettevõtte majandusseis laiemas plaanis on hea ning tänavu peaks see isegi kasumit teenima. Ta lisas, et lennufirma töötajad streigivad seetõttu, et majandustulemused on paremad kui eelnevatel aastatel, mistõttu nad näevad suuremat võimalust palgatõusuks. Air France on pakkunud töötajatele 7% palgatõusu järgneva nelja aasta jooksul.