Elon Musk noppis börsilt 10 miljoni eest Tesla aktsiaid

Auto- ja akufirma Tesla tegevjuht Elon Musk suurendas hiljuti oma isiklikku osalust ettevõttes, soetades 10 miljoni dollari eest aktsiaid, vahendab CNN.

Seekordne ost on Muski üldise osalusega võrreldes kahtlemata erakordselt väike - praeguse seisuga kuulub mehele umbkaudu 22% 50 miljardi dollari suuruse turuväärtusega Teslast -, kuid samm on siiski huvitav, sest üldiselt ei soeta börsiettevõtete juhid väärtpabereid turult, vaid kasutavad nende omandamiseks näiteks firmalt saadud optsioone.

Möödunud neljapäeval sattus Tesla aktsia vabalangusesse, kui firma tegevjuht jahmatas Wall Streeti kvartalitulemuste esitlusel kummalise tujuka käitumisega. Nimelt keeldus Musk mitmete analüütikute küsimustele vastamast, teatades, et need on igavad ja juhmid. Firma väärtpaber vajus esitluse järel enam kui 6% madalamale, kuigi tegelikult suutis Tesla esimeses kvartalis varasemaid prognoose ületada. Esmaspäevaks jõudis aktsia aga juba tagasi oma möödunud nädala alguse 300 dollari tasemele.