Bitcoin tõuseb nädalaga 70 protsenti?

Järgmisel nädalal toimuv suur bitcoini konverents võib krüptovaluutad uuele tõusulainele aidata, arvab üks analüütik.

Bitcoin jõudis nädalavahetusel 10 000 dollari tasemele lähedale, aga hakkas seejärel uuesti taanduma. Täna on bitcoin kallinenud 0,6 protsenti, 9062 dollarini.

Mõned turuosalised ütlevad, et langus on lühiajaline ning peagi algab uus tõusufaas.

Selle aasta 14. mail toimub New Yorgis Consensuse konverents, mis meelitab kohale ligi 7000 plokiahela ja krüptovaluutade entusiasti üle maailma. Üks analüütik ütles, et konverentsiga on seotud hooajalised mustrid (vt. allpool olevat graafikut). See võib bitcoini tema hinnangul viia uuesti kõigi aegade tippu.

„Sellest on juba praegu saanud üks maailma suurimaid krüptovaluutade konverentse. Sellel aastal on osalejate arv järsult tõusnud ning see tuleb ajal, mil bitcoin on aasta algusega võrreldes langenud. Selle tõttu arvame, et Consensuse ralli saab sellel aastal olema veelgi suurem,“ kirjutas Funstrat Global Advisorsi üks juhtidest Tom Lee.