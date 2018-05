Arco Vara kahjum vähenes

Kontserni esimese kvartali käive kasvas 34 protsenti, 2,1 miljoni euroni. Puhaskahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot.

Arco Vara juhataja Tarmo Silla sõnul on aasta esimene kolmandik justkui ettevalmistus neljandaks kvartaliks, mil valmib Iztok Parkside projekt ning korterite müümine ja „olulise kasumi teenimine“.

Puhaskahjum vähenes mulluse 0,3 miljoni euro pealt 0,1 miljonile eurole lõppenud kvartalis. Kahjumiks aktsia kohta kujunes 0,01 eurot. Ärikasum oli lõppenud kvartalis 0,1 miljonit.

„Võrreldes näiteks 2017. aasta esimese kvartaliga, on sel aastal teenuste müügist saadud tulu kasvanud Eestis ja Bulgaarias kokku 26%. Renditulu Madrid Blvd hoone kaubandus- ja äripindadelt on kasvanud 35%. Kontsern on ärikasumis ka selliste väikeste mahtude juures ning kvartali väike netokahjum tekkis intressikulude tõttu. Raha oleme sisse laenanud ja intresse maksame selleks, et arendada korraga nii Iztokis, Kodulahes kui Lozenis, kusjuures 140 uue korteri ja äripinna ehitus käib alates maikuust kahes kohas korraga. Arenduse tulemused hakkavad saabuma selle aasta neljandas kvartalis,“ kommenteeris Sild.