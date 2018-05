Ettevõtted ostavad enda aktsiaid rekordkogustes

Viimase aasta jooksul on S&P500 ettevõtted kulutanud ligi triljoni dollari jagu dividendideks ja tagasiostudeks.

Ligi 80 protsenti S&P 500 ettevõtetest on praeguseks kvartalitulemused teatanud ning nende poolt on kulutatud 150 miljardit dollarit aktsiate tagasiostudeks. Tegemist on suurima summaga viimase kahekümne aasta jooksul.

„Põhjus, miks firmad enda aktsiaid tagasi ostavad, on selles, et nad on piisavalt targad teadmaks, et see on neile parim,“ ütles Berkshire Hathaway aseesimees Charlie Munger.

Esimeses kvartalis tagasiostudele enim kulutanud 20 ettevõttest on kolmveerand sel aastal turgu ületanud. Grupp on tervikuna tõusnud 4,1 protsenti, S&P 500 on sama ajaga tõusnud 0,9 protsenti.