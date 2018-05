Merko Ehitus hinnasurve küüsis

Merko Ehitus teatas täna, et suutis oma käivet oluliselt kasvatada, kuid ehitussektorit kimbutavad probleemid survestavad ka nende kasumit.

Teostamata tööde jääk on kasvanud õige pisut, 291,9 miljonile eurole, ning varade hulk suurenes 19 protsenti, 276 miljonile eurole.

Merko finantsjuht Priit Roosimägi ütles, et üldplaanis jätkuvad ka tänavu samad trendid, mis möödunud aastal: sisendhindade kasv ja ehitusressursi piiratud kättesaadavus. „Kuigi eelmise aasta esimese kvartaliga ehitusmaht kasvas ja ehitusteenuse kasumlikkus paranes, siis tervikuna tellijale ehitamise valdkonna kogutulemusega kontserni juhtkond rahul pole.“

Edaspidi oodatakse suuremat efektiivsust. „Ühe kvartaliga suuri muutusi ei too, aga pelgalt ehitusmahu kasv ei ole eesmärk omaette,“ ütles Roosimägi.

Merko jagab ise oma ärid kolme valdkonda: Eesti ehitusteenus, muude koduturgude ehitusteenus ja kinnisvaraarendus. Eestis ehituses, mis moodustab Merko portfellist peaaegu poole, oli 4protsendine kasv 27,8 miljonile eurole.

Eilsel aktsionäride koosolekul nentis juhatuse esimees Andres Trink, et alltöövõtjaid on raske leida, sest kodumaised tegijad on suunatud praegu ekspordile ja see kitsendab siinsete peatöövõtjate valikut. Kallinenud on kõik: tööjõud, ehitusmasinad ja -materjalid. Trink tõi välja, et viimase kuue aastaga on olnud näiteks kumulatiivne korterihindade ja palga tõus suurusjärgus 40 protsenti. „Ehitusobjektide arv turul on piiratud, mistõttu kiputakse hinnas konkureerides jätma kasumlikkuseks ning ebasoodsate arengute puhvriks üha väiksemat osa,“ kirjeldas Roosimägi turul valitsevat tihedat konkurentsi.

Lube raske saada

Kinnisvaraarenduses tõi Roosimägi välja elu raskendava ehitus- ja kasutuslubade saamise probleemi: kvartalis müüdi vaid 51 korterit eelmise aasta 141 korteriga võrreldes ning käive jäi neli korda väiksemaks. Süüdlaseks peab Roosimägi siin just pikalevenivat lubade hankimise protsessi. „Perioodi lõpus oli kontserni varudes 322 eellepingutega müüdud korterit ning müügis oli 403 korterit, mida on siiski vähem kui möödnud aastal.

Trink ütles, et olukord korteriturul on stabiliseerumas ning sellise kasvuga, nagu viimasel paaril aastal nähtud on, enam arvestada ei saa. Kinnisvaraarenduse müügitulu vähenes poole võrra.

Merko numbreid aitasid aga oluliselt parandada välisturud, kus käive kasvas peaaegu et 300 protsenti, 43,5 miljonile eurole ning suudeti 0,1 miljoni euroga napilt kasumisse jääda.

Kuigi konkurents on Norras ja Baltikumis tugev, siis on kontsern enda sõnul oma positsiooni turgudel parandanud. Suurimad töös olevad välismaised objektid on Merkol Riias Akropole keskus ning Vilniuses Radisson Blu hotelli ehitus.