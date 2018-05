Nordeconi käive kasvas, kahjum suurenes

Kontserni välisturgude osakaal on püsinud stabiilsena, moodustades esimeses kvartalis ligi 8 protsendi kogu müügitulust. Välisturu osakaal langes käibes mullusega võrreldes 1 protsendi võrra. „Ukraina osakaal müügitulus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt kasvanud. Töös on kolm hoonete ehituse ja üks rajatiste valdkonna peatöövõtuleping. Lisaks on võrreldes eelmise aruandeperioodiga oluliselt suurenenud hoonete ehituses teostatavad betoonitööde mahud. Rootsi mahud on aasta taguse perioodiga võrreldes vähenenud, aruandeperioodil teostati töid ühe peattöövõtulepingu alusel. Müügitulu osakaal Soomes koosneb betoonitööde töövõtust hoonete segmendis,“ seisab börsiteates.

Nordeconi ärikahjum suurenes 992 tuhande euro pealt 1,45 miljoni euroni. Brutokasum vähenes 624 tuhandelt eurolt 453 tuhande peale. Brutokasumlikkus langes mulluse 1,5 protsendi pealt 1 protsendi peale. Puhaskahjumiks aktsia kohta kujunes 0,06 eurot.

Eelmise aasta lõpu seisuga moodustab Nordeconi jaotuskõlblik kasum kokku 11,1 miljonit eurot. 23. mai aktsionäride üldkoosolekul hääletatakse 0,06 euro suuruse dividendi üle.