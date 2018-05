Börs: Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis kaheksandat päeva järjest

USA aktsiaindeksid täna tõusid, nii et Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis lausa kaheksandat päeva järjest. Kuigi indeksid andsid päeva lõpuks suurema osa tõusust käest, sulgus S&P 500 indeks 0,09% plussis, Nasdaqi indeks 0,11% plussis ning 30 suurettevõttest koosnev Dow Jonesi tööstuskeskmine indeks tõusis 0,27%.

USA aktsiaturu peamine hinnaindeks S&P 500 jõudis sellisele tasemele, kus see oli viimati 19. märtsil, nii et aprilli aktsiaturu tase on praeguseks ületatud.

Turuosalised on positiivselt meelestatud USA-Hiina kaubandussuhete võimaliku paranemise osas, kui Trump võttis enne käesoleva nädala vastavat tippametnike kohtumist Hiina jaoks positiivse positsiooni USA sanktsioonide alla sattunud Hiina telekomiseadmete tootja ZTE osas.