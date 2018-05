Dow Jonesil aasta pikim tõususeeria

USA aktsiaturud kallinesid ka reedel ning Dow Jones tegi pikima tõususeeria alates eelmise aasta lõpust, vahendab MarketWatch.

Majandus- ja inflatsiooniandmed ei suutnud aktsiaindekseid teelt kõrvale juhtida ning investorite riskijanu kasvas. Dow Jones kallines reedel 0,4 protsenti, 24 831 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks tõusis 0,2 protsenti ja lõpetas päeva 2727 punktil. Paremini läks tervishoiu- ja telekomifirmadel (sektorid kallinesid vastavalt 1,5 ja 2,1 protsenti).

Dow Jonesi jaoks oli tegemist juba seitsmenda järjestikuse tõusupäevaga. Aktsiaturud on tõusma hakanud, sest börsifirmade tulemuste hooaeg on olnud erakordselt hea ning võlakirjade tootluse kasv peatunud. Lisaks sellele on aeglustunud dollari kallinemine. Need faktorid on varasemalt aktisaid surve all hoidnud.

Nädalaga kallines Dow 2,3 protsenti, S&P 500 lisas 2,4 protsenti ja Nasdaq tõusis 2,7 protsenti.

Inflatsioonihirm laabumas

Oodatust veidi madalam tarbijahindade kasv aitas nädala lõpus samuti aktsiaturge toetada. See on vähendanud hirmu, et inflatsioon kiireneb ning Föderaalreserv on selle tõttu sunnitud intresse tunduvalt agressiivsemalt tõstma.

Reedel selgus, et impordihindade indeks kasvas aprillis 0,3 protsenti, sest nafta hind on tõusnud. Ökonomistid ootasid 0,5protsendilist kasvu. Kui kütus välja arvata, tõusid impordihinnad aprillis 0,2 protsenti.

„Me oleme näinud küllaltki suurt kauplemisvahemiku. Nüüd oleme langustrendist läbi murdnud, sest börsifirmade tulemused on olnud head ning 10aastaste võlakirjade tootlus on 3 protsendi taseme all stabiliseerunud. See on olukorda positiivsemaks muutnud,“ ütles investeerimisfirma Newbridge Securitiesi strateeg Donald Selkin.

„Tarbija- ja tootjahindade hiljutised andmed on turgu toetanud. Andmed on olnud oodatust madalamad ja see vähendab inflatsioonihirmu,“ lisas Selkin.

Aprillis tõusis 10aastaste võlakirjade tootlus 3 protsendi tasemest kõrgemale ja see ehmatas investoreid. Reedeks oli võlakirjade tootlus aga 2,97 protsendi juures, selgub WSJ Market Data Groupi andmetest.