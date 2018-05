Elon Musk teavitas Tesla töötajaid reorganiseerimisest

Elektriautode tootja Tesla tegevjuht Elon Musk teavitas täna töötajaid, et ettevõttes toimub põhjalik ümberkorraldus, ajal, mil firma seisab silmitsi tootmisprobleemidega ja tippjuhtide lahkumisega, vahendab Reuters.

Musk teatas töötajatele saadetud e-kirjas, et ettevõtte reorganiseerimise käigus „tehakse juhtkonnastruktuuri madalamaks, et parandada kommunikatsiooni,“ tuues eri tegevusi kokku vähesema arvu osakondade alla ning kaotades tegevusi, mis „ei ole meie missiooni edukuse jaoks elutähtsad.“

Tesla elab praegu läbi otsustavat ajajärku, sest firma juhtkond peab suutma parandada tootmisprobleeme, mis on aeglustanud Model 3 väljatoomist, kuna sellest Tesla mudelist peab firma plaanide kohaselt saama keskmise hinnaklassi auto, mis viiks Tesla suurelt rahva sekka.

Teiselt poolt on Tesla laienenud uutele tegevusaladele, kui töötatakse välja elektrilist veoautot ning samuti on registreeritud ettevõte Hiinas Shanghais, et tõenäoliselt teha seal ettevalmistusi autode tootmiseks Hiinas.

Tesla muutis hiljuti pankade laenutingimusi, pannes laenu tagatiseks oma tehase Fremontis Californias.