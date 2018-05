USA aktsiad tõusevad tänu USA-Hiina kaubandussõja pingete lõdvenemisele

USA aktsiaturud on kolm tundi enne turu sulgumist 0,3% plusspoolel. Üheks tänase tõusu põhjuseks on pingete lõdvenemine USA ja Hiina vahel, kui president Trump teatas pühapäeval, et proovib Hiina presidendiga Hiina telefonitootja ZTE „tagasi äritegevusse tuua“, vahendab Reuters.

Trumpi pehmenenud retoorika on eelkäiguks USA kõrgete ametnike ning Hiina asepeaministri kohtumisele sel nädalal, kus on kõne all kaubandussuhted.

ZTE uudise mõjul tõusevad teatud optiliste komponentide tootjate aktsiad vahemikus 4 kuni 11 protsenti.

Pooljuhtide tootjate aktsiad tõuevad peale seda, kui Hiina teatas, et jätkab Qualcommi 44 miljardi dollari suuruse ülevõtu pakkumise läbivaatamist NXP Semiconductorsi osas. Qualcommi aktsia on täna 3,1% plussis ning NXP Semiconductorsi aktsia on tõusnud 14,5%.

Suurim langeja on S&P 500 indeksis olevate ettevõtete seas Xerox, mis on langenud 6,5% peale seda, kui teatas, et ei lähe edasi Fujifilmi poolt esitatud 6,1 miljardi dollarise ülevõtu pakkumisega.

S&P 500 indeksis on täna teinud 22 aktsiat oma uue 52 nädala tipu ning kaks aktsiat on jõudnud viimase aasta madalaimale tasemele.