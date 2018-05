ZTE-le tarnivate USA ettevõtete aktsiad tõusevad

Hiina telefonitootjale ZTE komponentide tarnivate USA ettevõtete aktsiad tõusevad. Eriti hästi on käinud optiliste komponentide tootjate käsi, mille aktsiad tõusevad täna vahemikus 4 kuni 11 protsenti.

Nii on Acacia Communicationsi (ACIA) aktsia tõusnud kolm ja pool tundi enne börsi sulgemist 11,1%, Oclaro (OCLR) aktsia 5,8% ning Lumentum Holdings (LITE) 4,0%.

USA president Donald Trump teatas nädalavahetusel Twitteri vahendusel, et töötab koos Hiina presidendiga lahenduse kallal, et anda Hiina telekomiettevõttele ZTE võimalus uuesti varasemas mahus äritegevust jätkata

Selline mõnevõrra üllatuslik samm tuleb vähem kui kuu pärast seda, kui USA kaubandusministeerium käskis USA ettevõtetel lõpetada ZTE-le tootekomponentide eksportimise. Põhjuseks oli asjaolu, et Hiina ettevõte rikkus USA sanktsioone, mis ei lubanud teatud kaupu Iraani müüa.

ZTE, mis sõltub miljardite dollarite väärtuses tooteosade impordist USA firmadelt nagu Qualcomm ja Intel, on hoiatanud, et sellise keelu tagajärjel on ettevõtte püsimajäämine suure ohu all. Üle-eelmisel nädalal teatas ettevõte, et on peatanud suuremahulise äritegevuse.

Samal ajal on eelpool nimetatud optiliste komponentide tootjad suures osas oma käibes sõltuvuses Hiina ZTE-st.