Sorose fond ostis hulganisti Tesla võlakirju

George Sorose investeerimisfirma ostis esimeses kvartalis hulganisti Tesla võlakirju, kirjutab CNBC.

Soros Fund Management ostis 35 miljoni dollari eest konverteeritavaid võlakirju – tegemist on võlakirjadega, mida saab vahetada teatud hulga aktsiate vastu, selgub USA väärpaberi- ja börsikomitee andmetest. Sorose fond ei ole teatanud, miks Tesla võlakirju osteti.

Teslal on aasta alanud küllaltki raskelt. Ettevõttel on massturule mõeldud Model 3 tootmisega palju probleeme ning hiljuti restruktueeriti ka Tesla juhtimist. Elon Musk on olnud kriitika all, sest esimese kvartali tulemuste teatamisel tegi ta analüütikute küsimusi maha.

Elektriautode tootja sõltub raha kogumisel väga suuresti laenukapitalist. Eelmisel aastal koguti „rämpsvõlakirjade“ emiteerimisega 1,8 miljardit dollarit. Paljud analüütikud usuvad, et tegevuse jätkamiseks peab Tesla koguma veel miljardeid dollareid. Seda arvavad nii Goldman Sachsi kui ka Morgan Stanley analüütikud.

Sorose fond ostis esimeses kvartalis ka 51 200 Amazoni aktsiat. Alles 2017. aasta viimases kvartalis otsustati kõik Amazoni aktsiad maha müüa. Esimese kvartali Amazoni aktsiate ostude väärtus on kokku 74,1 miljonit dollarit. Fond ostis ka 20 800 Alphabeti aktsiat ja 148 500 Netflixi aktsiat.