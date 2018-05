Starbucks ehitab Hiinasse tuhandeid uusi poode

Starbucks plaanib Hiinas agressiivselt laienema hakata – avada tahetakse tuhandeid uusi poode, vahendab CNN Money.

Ettevõte teatas kolmapäeval, et plaanib järgnevate aastate jooksul Hiinasse ehitada kokku ligi 3000 uut kohvipoodi. Starbucksi eesmärk on Hiinas olevate poodide arvu kahekordistada – praegu on Hiinas 3300 Starbucksi, 2022. aasta lõpu eesmärk on 6000.

See tähendab, et Starbucks avab iga aasta Hiinas 600 uut poodi (üks pood iga 15 tunni järel). Ettevõte loodab, et muidu teed armastavad hiinlased hakkavad järjest rohkem tarbima ka kohvi. Hiinas on plaan käive ja kasum viie aasta jooksul kolmekordistada.

„Starbucks proovib Hiina kohvikultuuri muuta, mille preemia on pikaajaline kasumlik kasv järgnevate kümnendite jooksul,“ ütles ettevõtte tegevjuht Kevin Johnson. Detsembris avas Starbucks Shanghais oma maailma suurima kohvipoe.

Starbucksi Hiina ja Aasia-Okeaania käive kasvas eelmises kvartalis 54 protsenti (eelneva aasta sama ajaga võrreldes). USAs, Kanadas ja Ladina-Ameerikas suurenes käive vaid 8 protsenti.