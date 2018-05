Börs: kasvu ei suudetud jätkata

Lisaks naftale jälgivad aktsiaturud neil päevil pinevalt Washingtonis toimuvat kohtumist Hiina delegatsiooni ja Valge Maja esindajate vahel, mille eesmärgiks on hoida ära vastastikuste tariifide kehtestamine. Neljapäeval õõnestas president Trump aga omaenda administratsiooni püüdlusi, avaldades ajakirjanike küsimustele vastates, et ta ei pea kaubanduskõneluste õnnestumist tõenäoliseks. Riigijuhi sõnul on Hiina, Euroopa Liit ning mitmed teised riigid kaubandusküsimustes ära hellitatud.