Rovio rõõmustas investoreid

Varahaldusfirma FIM analüütik Aaron Kaartinen tõdes Kauppalehtile antud kommentaaris, et Rovio on pärast veebruarikuus alanud järsku langust muutunud nõnda odavaks, et tõusuks polegi palju vaja. Tema hinnangul annavad esimese kvartali tulemused märku olukorra paranemisest, kuid samas on aasta lõpus siiski oodata kulude taaskordset suurenemist ja selle tingitud kasumimarginaali vähenemist.

Rovio Helsingi börsil kaubeldav väärtpaber kallines kolmapäeval 6,21%, liikudes 5,3 euroni. Alles selle aasta veebruaris oldi firma aktsia ees nõus maksma enam kui 9,9 eurot.