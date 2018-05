Rusal on sanktsioonide tõttu jätkuvalt hädas

Rusali keeruline olukord on sundinud ettevõtte mitmeid partnereid uusi alternatiive otsima. Sellest on märku andnud näiteks Jaapani hiiud UACJ ja Kobe Steel, USA Novelis on suunanud pilgu aga ringlussevõetud materjalidele.

Sanktsioonidest ja emafirmast kaugel, Jamaikal on Rusali rafineerimistehase töötajad pidanud leppima poole võrra väiksemate palkadega, sest kontsernil on raskusi summade sealsesse filiaali kandmisega. Iirimaal ja Rootsis asuvates tehastes on tootmismahud püsinud varasemal tasemel, ent anonüümsete allikate sõnul on kohalikel tütarettevõtetel probleeme seoses rahastuse hankimisega.

Hongkongi börsil kaubeldavad United Company RUSAL aktsiad varisesid neljapäeval 7,65% madalamale.