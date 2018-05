SAF Tehnika tulemused tõid aktsiale hiigelkukkumise

17. mai 2018, 11:22

Eile õhtul avaldas Läti tehnikatootja SAF Tehnika oma kolmanda kvartali majandustulemused, mis jäid möödunud aastale tunduvalt alla. Täna on aktsiat tabanud müügilaine.

Ennelõunal oli SAF Tehnika aktsia Riia börsil kukkunud enam kui 20 protsenti, 4,74 euro tasemele. Kokku oli tehinguid teinud 56 investorit 50 000 euro eest.

Eile õhtul avaldatud majandustulemustest selgus, et kontserni kolmanda kvartali (SAF Tehnika arvestab majandusaastat nihkega) käive oli 2,9 miljonit eurot – 23 protsenti vähem kui aasta varem, ning kokku kasseeriti möödunud kvartalis 0,35miljoniline kahjum.

SAF Tehnika finantsjuht Zane Jozepa kommenteeris, et Põhja- ja Lõuna-Ameerikas kahanes käive 24 protsenti, sest osa töid on juba lõpule jõudnud, aga uusi pole veel juurutama hakatud. Probleeme valmistas ka euro ja USA dollari vahetuskursi muutus: dollari tugevnemine heitis lätlastele veelgi kaikaid kodaraisse. Jozepa rõhutas, et kolmas kvartal ongi SAF Tehnikale traditsiooniliselt kõige raskem.