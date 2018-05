Koalitsioonilepe Itaalia börsi ei rõõmustanud

Populistlikud, euroskeptilised ning peavoolupoliitikaga vastanduvad Viie Tähe liikumine ning Liiga avaldasid koalitsioonileppe, mis investoreid ei rõõmustanud.

Itaalia 10aastaste võlakirjade tootlus jõudis viimase pea aasta tipptasemele, tõustes 12 baaspunkti, 2,23%ni. Tegu on kõrgeima tasemega alates eelmise aasta juulist. Sel nädalal on tõusnud see 35 baaspunkti, mis on omakorda viimase pea kolme aasta kiireim edenemine.

Kohalik börsiindeks MIB vajus 1,3%. Enim kukkusid pangandussektori aktsiad.

Itaalia uut koalitsioonilepet on süüdistatud populismis. Nii näeb see muuhulgas ette, et varasemalt planeeritud pensioniea tõstmine jääb ära, samuti tühistatakse nii eraisikutele kui ettevõttele ettenähtud maksutõusud. Viimane läheb IMF-i arvutuste kohaselt Itaaliale maksma 126 miljonit eurot.

Reitinguagentuur DBRS teatas täna, et koalitsioonilepe võib anda tõsise põntsu Itaalia majandusele. "See võib ohustada Itaalia võla vähenemist, mis seni on aidanud kaasa riigi BBB-reitingu säilimisele," teatas agentuur.