Argentina liigub järjekordse finantskriisi suunas

Argentina sõltuvus USA dollarist ning kohaliku valuuta odavnemine on viimas riiki juba tuttavaks saanud suunas – finantskriisi poole, kirjutab MarketWatch.

Argentina peeso langes maikuu alguses USA dollari suhtes rekordmadalale. Riigi keskpank Banco Central de la Republica (BCRA) on proovinud peeso kukkumist peatada. Nii keskpank kui ka valitsus püüavad hullemat ära hoida.

„BCRA tõstis intressimäärasid kahe nädala jooksul 1275 baaspunkti võrra, mille eesmärgiks oli peeso odavnemise peatamine,“ ütles Jefferiesi valuutaturgude juht Brad Bechtel. See tähendab, et intresse tõsteti 12,75 protsendi võrra. Üks baaspunkt on 0,1 protsenti.

„Kohalikele finantsinstitutsioonidele kehtestati teatud valuutakontrolli meetmed. Tavaliselt ei ole see hea asi, mida teha, sest see võib olukorda hullemaks muuta,“ nentis Bechtel.

Argentina tõstis baasintressimäärad mai alguses lausa 40 protsendini ja riigi välisvaluuta reservid kukkusid nädalaga enam kui 5 miljardi võrra. Argentina aktsiaturge järgiv Global X MSCI Argentina ETF on tänavu langenud üle 12 protsendi. Turuosalised ütlevad, et olukorra parandamiseks on vaja sekkumist aeglustada ja teha seda stabiilsemalt.

„Kui me räägime valuutaturule sekkumisest, siis on küsimus selles, palju sul on reserve,“ rääkis MUFGi valuutaturgude kauplemise juht Kuniyuki Hirai. „Kuidas sa muidu seda finantseeriks?“

Argentina läks 8. mail Rahvusvahelisse Valuutafondi abi küsima. Erinevate raportite kohaselt küsis riik krediiti kokku 30 miljardit dollarit.

Valuutade turgutamiseks on vaja müüa mõnda suuremat valuutat, näiteks USA dollareid. Dollarid tuleb vahetada kohaliku valuuta vastu, mis toetab selle hinda ja tõstab kurssi, seletas Hirai. Valuutareservide juhtimine ja kasutamine on sealjuures võtmetähtsusega.

Argentina peeso on viimase kuu jooksul odavnenud 21 protsenti. Dollar jõudis peeso suhtes hiljuti kõigi aegade rekordini. Praegu tuleb ühe dollari eest välja käia 24,40 peesot.

„Peeso kiire hinnalanguse põhjustasid eelkõige välismaised fondid, mis otsustasid oma positsioonidest loobuda,“ kirjutasid Bank of America Merrill Lynchi analüütikud.

Müügilainele aitas hoogu lisada USA dollari üldine tugevnemine ning intresside tõus, lisasid Morgan Stanley analüütikud eesotsas Hans W. Redekeriga. Intressimäärade tõus ning tugevnev dollar muudavad dollarites võetud võlgade maksmise teiste riikide jaoks keerulisemaks.

Juba praegu on arenevate turgude valuutadel kehvasti läinud. See on survestanud ka peeso kurssi. „Õli lisas tulle Argentina haavatav situatsioon – jooksevkonto on defitsiidis ning rahapoliitika suund on ebakindel. Lisaks sellele mõjutab olukorda ka valuutaturgudele sekkumise ajastamine,“ ütlesid BAMLi analüütikud.

Lisaks sellele arvatakse, et peeso võib veelgi odavneda. „Peeso on Brasiilia reaalile odavnemise poolest järele jõudmas,“ kirjutas investeerimisfirma Irigoyen & Co. Reaal on samuti tänavu tublisti kukkunud.

Suured probleemid Argentinas on tekkinud kaks ja pool aastat pärast seda, mil presidendiks sai Mauricio Marci. Arvati, et uus president juhib riigi kriisist välja ning toob Argentina tagasi kiiresti arenevate majanduste hulka. Kui Marci 2015. aasta detsembris ametisse asus, hakkas ta kehtestama valuutakontrolle, mis panid peeso odavnema.

Argentina pikaajalised majandusprobleemid on tagasi tulnud, sest varasemalt pole neid tegelikult lahendatud.

Juba 2001. aastal muretseti peeso devalveerimise pärast – see põhjustas üleöö järsu intressimäärade tõusu. Tekkis pangajooks ning paljud välismaised institutsioonid otsustasid riigist lahkuda. Argentina majandus ja inimesed kannatasid järgnevatel aastatel väga rängalt. Suur osa riigivõlast tuli restruktureerida.

Peeso kukkumine pole veel finantskriisi põhjustanud. Vähemalt on appi tõtanud keskpank, mida peeti ebatõenäoliseks, ütlesid BAMLi analüütikud. Praegune peeso odavnemine peaks aastast inflatsioonimäära tõstma 2 protsendipunkti võrra, kirjutasid nad.

Valuutaturgudega seotud riskid on välismaa ettevõtete jaoks Argentinas väga kõrged ja see olukord püsib kuni 2019. aastani, teatas reitingufirma Moody’s mai alguses.