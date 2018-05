Indiat ärritab nafta hinna tõus

Ainult tellijale

India püüab Saudi Araabiaga läbi rääkida, et too naftat odavamalt müüks.

Neljapäeval ületas Brenti toornafta hind juba 80 dollari piiri, samas USA WTI toornafta hind liigub 71 dollaril barrelist. Viimase puhul on märkimisväärne, et tegu on kõrgeima tasemega alates 2014. aastast.

Tänavu on nafta hind rallinud pea 20% ning viimase 12 kuu jooksul on hind kerkinud 40%. USA presidendi Donald Trumpi otsus väljuda Iraani tuumaleppest ning Venezuela naftatootmise võimalik kollaps on üksnes kiirendanud musta kulla hinnatõusu maailmaturul.

Nimelt teatas India valitsus sel reedel, et püüab saada saudidelt ametlikku kinnitust, et musta kulla hind liiga kõrgele ei rühi. See seadvat suuri takistusi India majanduskasvule ja üldisele edenemisele.

“80 on selgelt liiga palju”

India energiaministeeriumi rahvusvahelise osakonna juht Sanjay Sudhir ütles CNN Moneyle antud intervjuus, et India ei oota, et naftabarrel jääks 25 dollari manu, vaid hind peaks olema mõistlik. “80 dollarit barrelist on selgelt kõrgem kui mõistlik oleks,” lisas ta.

Saudi Araabia on seepeale kostnud, et riik teeb koos teiste OPECi liikmete ja Venemaaga aktiivselt koostööd, et naftatarned oleksid pidevad ja jätkusuutlikud.

Naftaleppe järgmised sammud

Saudi Araabia on ühes Araabia Ühendatud Emiraatide ning teiste osapooltega aktiivselt arutamas, mida naftaleppe osas teha. Nii on uude nädalasse planeeritud koosolek Peterburis, kus võimalikke järgmisi samme arutada. Ametlik tippkohtumine naftaleppe arutamiseks on planeeritud juunikuusse.

India on olnud pikka aega Iraani üks suuremaid kliente, kuid on viimastel aastatel hakanud rohkem importima ka Venemaa naftat. Viimane suurem koostöölepe sõlmiti aga just Saudi Araabiaga. Viimase naftagigandi Saudi Aramcoga allkirjastati möödunud kuul 44 miljardi dollari lepe, mis näeb ette rafineerimistehase ehitamist Indiasse. Viimane sünnib koostöös kohalike naftakompaniidega.

India mure suureneva nafta hinna pärast on iseenesest mõistetav. Just musta kulla madal hind on aidanud suuresti kaasa sellele, et India majanduskasv on olnud viimastel aastatel üks aktiivsemaid.

Arvutused näitavad, et iga 10 dollari suurune naftabarreli hinnatõus kärbib riigi SKP kasvust 0,2-0,3%.

Samuti selgub OPEC-i kalkulatsioonidest, et energianõudluse kasv on lähikümnenditel suurim just Indias, mistõttu madal nafta hind oleks riigi majanduskasvu silmas pidades taas väga soodne.

BMI Researchi analüütikud on leidnud, et India aktiivne majanduskasv võib olla ohustatud, kui nafta hind jätkab tõusu.