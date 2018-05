General Electricu aktsia jõudis pulliturule

General Electricu (GE) aktsia on ka täna kallinemas ning jõudmas nelja kuu kõrgeima tasemeni. Ühtlasi jõudis aktsia pulliturule, vahendab MarketWatch.

GE aktsia on täna kallinenud 3,1 protsenti, 15,36 dollarini, mis on kõrgeim tase alates 2. veebruarist. Tõsi küll, selle aasta ja 12 kuu lõikes pole aktsial läinud susugi hästi, aga viimasel ajal on ettevõte näidanud tugevust.

Viimase 52 nädala põhjast on aktsia kallinenud lausa 22 protsenti, mis tähendab, et ametlikult on Dow Jonesi indeksisse kuuluv GE pulliturule jõudnud (pulliturg algab alates 20protsendilisest tõusust eelmisest põhjast). Ühtlasi on aktsia välja murdnud pikaajalisest karuturust.

Aasta algusest alates on aktsia langenud aga 11,2 protsenti ning viimase 12 kuu jooksul on ettevõte kaotanud 45 protsenti oma väärtusest.

Konglomeraat teatas täna, et nende transpordiüksus liitub raudteedele mõeldud seadmete tootjaga Wabtec Corp. Tehingu koguväärtuseks kujunes 11,1 miljardit dollarit.

Dow Jonesi tööstuskeskmine on täna tõusnud 1,3 protsenti ja S&P 500 lisas 0,8 protsenti. Nasdaq Composite kallines 0,6 protsenti. Kui tõus püsib, siis on kõik indeksid jõudmas täna kahe kuu kõrgeima tasemeni.