Sojaubade hind tõusis järsult

Hiina ja USA on otsustanud tariifid „ootele“ panna ning see pani sojaubade hinna järsult tõusma, sest hiinlased lubasid Ühendriikide põllumajandustooteid rohkem ostma hakata, vahendab AgriCensus.

Mõlemad osapooled on jõudnud kokkuleppele, et Hiina suurendab põllumajanduse ja energiaga seotud importi USAst. Ühendriigid saadavad detailide paikapanemiseks riiki ka konkreetse ülesandega meeskonna.

„Põllumajanduses on panused väga suured. Me ootame, et Hiina import USAst kasvab ainuüksi tänavu 35-40 protsenti,“ ütles USA rahandusminister Steven Mnuchin pühapäeval.

„Mõlemad osapooled on jõudnud konsensusele, et kaubandussõda ei tule ning tariifide tõstmine jäetakse ära,“ ütles Hiina asepeaminister Liu Hiu.

Pärast uudiseid kallines sojaubade hind 2,5 protsenti, 10,22 dollarini buššelist. Varasemalt kardeti, et Hiina kehtestab esimesena tariifid just USA sojaubadele.

Tõsi küll, märkimisväärset mõju hindadele ei pruugi keskpikas perspektiivis olla, sest Brasiilia sojaubade toodang on tänavu rekordiline ning sadamates on hinnad kukkunud.