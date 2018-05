Nordecon remondib 2,4 miljoni eest Keila-Haapsalu maanteed

Nordecon alustas Keila-Haapsalu maantee 45.-55. km ehk Seljaküla-Keedika lõigu remonti.

Teetööde pikkus on 10 kilomeetrit ning maanteeameti tellitud objekti lõpptähtajaks 21. november, teatas Nordecon ja lisas, et objekti hind on 2,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Lisaks kogu vana asfaltkatte freesimisele ja tee alla jäävate vanade betoontruubide vahetamisele laiendatakse osaliselt ka vana muldkeha. Kogu objekt saab kahekihilise asfaltkatte.