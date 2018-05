Xiaomi börsidebüüt tekitab hoobilt 56 miljonäri

22. mai 2018, 09:56

Hiina telefonitootja Xiaomi kavandab viimase nelja aasta maailma suurimat IPOt. Paljude endiste töötajate jaoks tähendab see hoobilt multimiljonäri staatusesse tõusmist.

Reutersi andmetel võib Xiaomi börsidebüüt teoks saada juba tänavu juunis Hongkongi börsil ning kokku plaanitakse tõsta kuni 10 miljardit dollarit. Tegu oleks sel juhul suurima IPOga alates Alibabast, mis 2014. aastal kogus investoritelt 25 miljardit dollarit. Xiaomi turuväärtus ulatuks selle järgi 80-100 miljardi dollari juurde.

See on hea uudis eelkõige 56 Xiaomi töötaja jaoks, kes 2010. aastal oma säästud kokku panid ja ühtekokku 11 miljonit dollarit ettevõttesse investeerisid. Olenevalt IPO käigust võib nende tulevane varandus küündida ühest kolme miljardi dollarini, vahendab Bloomberg. See omakorda tähendab, et keskmiselt saaks igaüks neist 36 miljonit dollarit. 56 töötajast viis saaks kohe ka miljardäriks. Nende hulgas oleks ka Xiaomi rajaja Lei Jun, kelle osa on Bloombergi arvutuste järgi väärt 27 miljardit dollarit.