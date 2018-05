Helsingi börs: Tallink pole veel dokumente esitanud

„Viimastel aastatel on Soome investorid aina aktiivsemalt osalenud IPOdes ning paljud IPOd on mitmekordselt üle märgitud. Juba praegu investeeritakse välismaistesse ettevõtetesse, ilma et need oleksid Helsingi börsil noteeritud," ütles Bystedt ja lisas: "Ma eeldan, et kui ettevõte noteerib end Nasdaq Helsingi börsil, oleks huvilisi veelgi rohkem, eriti kui selle investeerimislugu on õige.“