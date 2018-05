Microni aktsia tõuseb edasi?

Tehnoloogiafirma Microni aktsia on uut aastat alustanud plahvatuslikult ning investorid proovivad aru saada, kas ralli kestab edasi või mitte, vahendab CNBC.

Ühe turujälgija arvates on Micronil veel palju tõusuruumi. „See võib veel tõusta,“ ütles investeerimisfirma Miller Tabaki aktsiastrateeg Matt Maley. „Kui see ületas 50 dollari taseme, siis me saime ostusignaali. Pärast seda on aktsia tõusnud 20 protsenti.“

Micron Technology ületas märtsi alguses 50 dollari taseme – viimati juhtus see 2000. aasta septembris. Ettevõtte aktsia on tänavu kallinenud 44 protsenti. S&P 500 on samal ajal kallinenud 2 protsenti ja XLK tehnoloogiasektori ETF 8 protsenti.

„Pärast aprillis ja mais toimunud langust hakkas aktsia tõusma ning madalpunktid olid järjest kõrgemal. Nüüd on aktsia väljakutset esitamas märtsis saavutatud tippudele,“ ütles Maley. „Kui need tipud ületatakse, siis on tõusuruumi veel küllalt, vähemalt tehnilist pilti vaadates.“

Bear Traps Reporti toimetaja Larry McDonald on tehnoloogiasektori osas aga negatiivsemalt meelestatud. „Tehnoloogiasektori koguväärtus on nüüdseks juba 7,3 triljonit dollarit. Kõik arenevad turud on globaalselt väärt 5 triljonit,“ ütles McDonald.

Viimaste aastate kiire tõus on muutnud tehnoloogiasektori väga ülehinnatuks, lisas ta.