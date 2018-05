Nafta hind kukkus ootamatult

Nafta hind kukkus täna, sest USA naftatarned olid oodatust suuremad, kirjutab MarketWatch.

USA Energiainformatsiooni Administratsioon teatas täna, et möödunud nädalal tõusis USA naftatoodang 5,8 miljoni barreli võrra. Analüütikud olid sealjuures oodanud aga toodangu 1,7 miljoni barreli suurust vähenemist.

Mõningast mõju nafta hinnale avaldas ka analüütikute spekulatsioon, et nüüd, mil Venezuela naftatarned on löögi all, võivad teised OPEC-i liikmed oma toodangut tõsta ning sellega vähenemist korvata.

Brenti toornafta kukkus 1,5% ehk 1,18 dollari võrra, 78,39 dollarile barrelist. WTI toornafta hind langes 84 sendi ehk 1,2%, 71,36 dollarini barrelist.