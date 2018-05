Nordecon kinnitas dividendi ja lisaväljamakse

Nordeconi üldkoosolek lõi lukku eelmise aasta eest makstava dividendi ning kinnitas aktsiakapitali vähendamise.

Kõrvuti omanikutulu maksmisega otsustas ehitusfirma üldkoosolek ka vähendada 1,9 miljoni euro võrra Nordeconi aktsiakapitali, mis toob samuti igale aktsionärile tulu 6 senti väärtpaberi kohta. Sellele maksele on õigus neil, kes on aktsionärid 6. juuni tööpäeva lõpu seisuga. Summa makstakse välja kõige varem kolm kuud pärast seda, kui vähendamine on äriregistrisse kantud.

Päevakorda oli kantud ka juhatuse liikmetele aktsiaoptsioonide andmine, mille aktsionärid samuti kinnitasid. Optsioonid said Gerd Müller, Ando Voogma, Priit Luman ja Maret Tambek. Seejuures sai Nordeconi juhatuse esimees Müller õiguse omandada kuni 200 000 firma aktsiat, teistel juhatuse liikmetel tekib õigus 129 500 aktsia omandamiseks.

Optsioonid saavad juhatuse liikmed käiku lasta pärast seda, kui kinnitatakse firma 2020. aasta aruanne. Et seda üldse realiseerida, peab 2020. aasta kulumieelne kasum (EBITDA) olema vähemalt 6,083 miljonit eurot. Kui see on vähemalt 9,125 miljonit eurot, tohivad juhatuse liikmed täita optsiooni 50% ulatuses. Kui 2020. aasta EBITDA on aga 12,167 miljonit või rohkem, tohivad juhid enda optsioonid täielikult realiseerida.