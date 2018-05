Pro Kapitali kahjum vähenes järsult

Pro Kapital suutis tänu kinnisvaramüügile kahjumit vähendada, aga puhaskasumisse firma veel ei jõudnud. Selle kalendriaasta peaks ettevõte lõpetama aga kasumis, selgub börsiteatest.

Pro Kapitali käive kasvas esimeses kvartalis 121 protsenti, 6,8 miljoni euroni (võrreldes eelneva aastaga). Käive suurenes eelkõige kinnisvaramüügi segmendis – antud üksuse käive sõltub uute hoonete valmimisest ning müügitulu kajastatakse asjaõiguslepingute sõlmimise hetkel.

Ettevõtte puhaskahjum vähenes 92 protsenti, 0,1 miljoni euroni (eelmisel aastal 1,4 miljonit eurot). Pro Kapital kirjutab, et nad töötavad efektiivsuse parandamise kallal ning see on aidanud tulemusi nähtavalt parandada.

„Perioodi netotulemit mõjutas positiivselt kinnisvara müük Tallinnas. Kõrgete intressikulude tõttu jäi netotulem siiski negatiivseks,“ teatas ettevõte.

„2018. aastal on oodata positiivset tulemit aasta lõikes, sest Tallinna ja Riia arendused valmivad ning T1 Mall of Tallinn avatakse,“ kirjutas ettevõte börsiteates.

Pro Kapitali koguvõlg ulatus 31. märtsi seisuga 35,7 miljoni euroni. Töötajaid oli samal ajal 84.