Tallink püüab Helsingi börsilt suuremat kala

Viking Line’ist parem

Noteerimise üks argumente ongi Priisalmi hinnangul ilmselt see, et Tallinki majandusnäitajad on Viking Line’i omadest oluliselt paremad.

“Kui Tallinki kolme viimase aasta keskmine rahavoog majandustegevusest on 158 miljonit eurot, siis Viking Line’il on see number 41 miljonit. Seejuures on Tallinki laevastik palju noorem, nii et ka investeeringutejärgne vaba kassavoog on Tallinkil oluliselt suurem. Võla suhe omakapitali on Viking Line’il küll madalam kui Tallinkil (37% vs. 56%), kuid pärast investeerimist plaanitavasse uude laeva tõuseb see Viking Line’il märkimisväärselt, mis toob ilmselt kaasa dividenditulu vähenemise,” selgitas Priisalm.

Ühte ohukohta Priisalm siiski näeb. “Juhul kui Helsingis noteerimine ei tõmba ligi uusi investoreid, siis on topeltnoteerimise negatiivne aspekt käibe killustumine kahe börsi vahel, mille tulemusena likviidsus Tallinna börsil väheneb.”

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel märgib, et kindlasti suurendab Helsingi börsil noteerimine huvi Tallinki aktsia vastu välisinvestorite seas. “Teisalt vähendab see Tallinna börsil aktsia likviidsust, sest varem siin tehinguid tegema sunnitud investorid saavad edaspidi tehinguid Helsingi börsil teha,” lisas ta.

Tallinki otsus aktsiad Helsingi börsil noteerida võib Pikkeli sõnul tuleneda strateegiliste võimaluste protsessi lõpetamisest ehk eeldatavasti ei ole lähiajal oodata suuremaid muudatusi ettevõtte omanikeringis.

Pikkel sõnas, et Helsingi börsile ligipääsu omavate jae- ja institutsionaalsete investorite arv on kindlasti suurem kui Tallinna börsil, see võiks omakorda suurendada huvi ettevõtte vastu.