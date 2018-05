Deripaska palus Kremlil Rusali toodangut osta

Valitsusallikate sõnul palus Vene alumiiniumikontserni Rusali omanik Oleg Deripaska Moskvalt abi USA sanktsioonidest tingitud müügi- ja rahastusraskustega toime tulekuks, vahendab Reuters.

Anonüümseks jääda soovinud allika sõnul taotleb miljardär valitsuselt lisaks alumiiniumi soetamisele ka täiendavaid laene, et tulla toime sanktsioonidega seotud rahastusprobleemidega. Selleks on Deripaska pöördunud Vene keskpanga kontrolli all oleva Promsvyazbanki poole, mis väljastab laene just nimelt sanktsioonide alla sattunud Vene firmadele. Lisaks Rusalile loodab oligarh hankida valitsuselt abi ka teise tema äriimpeeriumisse kuuluva ettevõttele, Gorki autotehasele.