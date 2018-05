Deutsche Bank koondab üle 7000 töötaja

Vaatamata sellele, et mitmed USA pangad on sellel aastal suutnud teenida rekordilisi kasumeid, on Deutsche Bank jätkuvalt hädas ning käive väheneb, vahendab CNBC.

Saksamaa suurim pank tahtis vaid mõned aastad tagasi olla viie maailma suurima investeerimispanga seas. Investorid ütlevad, et praeguse ebaõnne kaotamiseks on vaja tugevamaid ravimeid.

Pank teatas neljapäeva hommikul, et plaanib globaalse töötajate arvu viia alla 90 000 inimese. Praegu on Deutsche Bankil umbes 90 000 töötajat. Pank teatas, et koondab töötajaid aktsiamüügi ja kauplemise üksuses 25 protsendi võrra. See on osa üldisemast restruktureerimise plaanist, mille eesmärgiks on kulusid vähendada ja kasumlikkus taastada.

Deutsche Banki aktsia on tänavu kukkunud lausa 32 protsenti. Euroopa aktsiaturge koondav Euro Stoxx 600 indeks on samal ajal odavnenud 5 protsenti. Täna on ettevõtte aktsia langenud 3,7 protsenti, 10,49 euroni.