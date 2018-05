General Electricu aktsia kukkus järsult

General Electricu aktsia hakkas eile kiiresti langema ning kukkus üheksa aasta kiireimas tempos, vahendab MarketWatch.

Tööstusfirma aktsia kukkus päevaga 7,4 protsenti, mis oli piisav, et olla Dow Jonesi indeksi suurim langeja. Kauplemismahud tõusid ligi 110 miljoni aktsiani.

Viimati langes aktsia nõnda järsult 2017. aasta novembris, mil kukkumine ulatus 7,2 protsendini. Nimelt avaldas uus tegevjuht John Flannery ettevõtte ümberkujundamise plaani, kuhu hulka kuulus ka dividendi poolitamine. Aktsia hakkaski pärast Flannery esinemist kukkuma.

Tegevjuht rääkis, et paljud inimesed ei saa aru, miks uue plaani elluviimine nõnda kaua aega võtab. Flannery seletas, et General Electric on „hiiglaslik ettevõte“ ning kõike tuleb teha mõtestatult.

Praeguse hinna juures on GE dividenditootlus 3,39 protsenti. Terve Dow Jonesi dividenditootlus on aga 2,13 protsenti, selgub FactSeti andmetest.

Investorite pettumus tuleb ajal, mil aktsia jõudis teisipäeval kolme ja poole kuu kõrgeima tasemeni. Ühtlasi jõudis aktsia nädala keskel pulliturule. Esmaspäeval teatas ettevõte, et nende transpordiüksus liitub raudtee seadmeid tootva Wabtec Corpiga.