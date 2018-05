Krüptorahade turg vabalanguses

Krüptovaluutade turg hakkas eile kiiresti langema ning suuremad valuutad kukkusid enam kui 10 protsenti, kirjutab MarketWatch.

Maailma suurim digiraha, bitcoin, langes teisipäeva õhtul 8000 dollari tasemest madalamale. Pärast seda on langus jätkunud ning praegu tuleb ühe bitcoini eest välja käia 7402 dollarit.

Kõigi krüptovaluutade koguväärtus langes 72 tunni jooksul 50 miljardi dollari võrra, 326 miljardini, selgub Coinmarketcapi andmetest.

Bitcoini optimist ja investeerimisfirma Fundstrat Global Advisorsi analüütik Tom Lee ütles, et institutsionaalsed investorid ootavad regulatsioonide osas otsuseid. Enne seda ei soovita oma raha turule paigutada.

Lee ütles, et nende firma bitcoini hinnasiht on jätkuvalt 25 000 dollarit.

Ühe analüütiku sõnul peaksid bitcoini entusiastid vaatama tehnilist pilti, mis näitab selgelt, et bitcoin on jõudnud langustrendi. „Eelmise nädala 9000 dollari toetustase muutus sellel nädalal 8000 dollari toetustasemeks. Nüüd on näha, et järgmise nädala toetuseks saab 7000 dollarit. Ma loodan, et te saate aru, mis suunas trend on,“ kirjutas analüütik Jani Ziedins oma blogipostituses.

„Mullidel läheb lõhkemiseks aega umbes 6-24 kuud. Kui bitcoin on teiste mullidega sarnane, siis see tähendab, et hullem on alles ees. Me peaksime järgmiste kuude jooksul ootama järjest madalamaid põhjasid.“

Etherum kukkus eile 10,6 protsenti, täna on krüptoraha odavnenud 2 protsenti, 575 dollarini. Litecoin kukkus kahe päevaga 10,7 protsenti ja Ripple kaotas 12 protsenti.