Võlakirjaturu kaupleja teenis keskpanka usaldades 2000% tulu

Bloombergi andmete kohaselt saavutas tundmatu kaupleja aasta alguses eurodollari futuuri optsioonide abil enam kui 20-kordse tõusu.

Hoolimata USA Föderaalreservi korduvatest kinnitusest, et intressimäärasid tõstetakse tänavu kolm korda, prognoosis turu konsensus aasta alguses vaid kahte intressimäärade tõusu. Just see üldine arvamus tõi edu tundmatule kauplejale, kes panustas alates jaanuarist jõuliselt Föderaalreservi seniste plaanide jätkumisele, võttes esmalt sisse 100 000 lepingust koosneva positsiooni eurodollari futuuri müügioptsioonides ning viies tolle positsiooni järgnenud kuude jooksul 300 000 lepinguni, võttes sealjuures sisse ka koha vastaspositsioonis.

Õigeaegselt ajastatud ostu ja müügiga hüppas kaupleja 1,25 miljoni dollari suuruselt riskipreemialt 26 miljonile dollarile, eeldusel, et kõikidest lepingutest nüüdseks ka vabaneti.