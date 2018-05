Nafta hind langeb toodangu suurendamise ootuses

Ainult tellijale

Nafta hind jätkab langust. Kasvavad ootused, et OPEC leevendab tootmispiiranguid, kirjutab Wall Street Journal.

OPECi tootjad, teiste seas ka Venemaa, on nafta tootmist alates 2017. aastast vähendanud. Nüüd, kus nafta hind ligineb 80 dollarile barrelist, on kerkinud küsimus, kas piiranguid on veel tarvis. Ootus, et turule jõuab rohkem naftat, on hinna kukkuma pannud.

„Isegi kerge sellesuunaline viitamine, eriti Saudi Araabia poolt, saab turu 1-2 protsenti madalamale suruda, nagu hommikul näha oli,“ nentis Ritterbusch & Assiciates enda analüüsis.

OPEC on kaua aega suutnud nafta hinda tootmisega kontrollida. USA suurenev naftatootmine on ühenduse mõju aga vähendanud.