Trump jättis Kim Jong Uniga kohtumise lahtiseks

Kui eile tulid aktsiaturud alla selle peale, kui USA president Donald Trump ütles, et 12. juuni kohtumine Põhja-Korea liidriga jääb ära, siis täna oli Trumpil juba rõõmsam toon, kui ta hommikul Valgest majast lahkudes ütles, et kohtumine võib siiski toimuda, vahendab Reuters.

Trumpi meelemuutuse põhjuseks on Põhja-Korea vastus Trumpi eilsele sõnumile, et jätab kohtumise Põhja-Korea vaenuliku suhtumise tõttu ära. Põhja-Korea asevälisminister avaldas täna selle peale kahetsust, et USA soovib kohtumise ära jätta ning andis mõista, et Põhja-Korea on Washingtoniga läbirääkimisteks avatud.

Trump ütles Põhja-Korea avalduse peale, et „see oli väga kena seisukoht, mis nad välja käisid. Vaatame, mis juhtub, võib-olla on kohtumine isegi 12.“

USA aktsiaturg hakkas esialgu sellise avalduse peale kerkima, kuid praeguseks on S&P 500 aktsiaindeks jõudnud 0,35% suurusesse miinusesse. Kuna esmaspäeval on USA aktsiaturud suletud, siis täna suletakse turg Eesti aja järgi kell 21 ehk tavapärasest kaks tundi varem.