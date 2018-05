Itaalia börsil jätkub järsk langus

Pärast Itaalia valitsuse moodustamise ebaõnnestumist jätkasid Itaalia aktsiad järsku langust, nii et Milano börsiindeks on täna langenud 2,2%.

Aktsiabörsi langus on alguse saanud võlakirjaturult, kus Itaalia riigivõlakirja intress on viimaste valimiste järgsete sündmuste najal järk-järgult tõusnud. Itaalia valitsuse 10-aastaste võlakirjade intressi vahe võrreldes Saksa sama tähtajaga võlakirjaga on tõusnud 2,3% peale, mis on viimaste aastate suurim vahe. Alles eelmisel nädalal ületas nende võlakirjade intressivahe 2,0% piiri.

Kuna võlakirjade intressimäära tõustes nende hind langeb, siis sellest saavad pihta pankade ja kindlustusseltsid, sest need peavad osa oma reservidest hoidma riigivõlakirjades. Nii on võlakirjade hinnalanguse mõjul Itaalia suurimatest pankadest Intesa Sanpaolo aktsia langenud 4,2%, Unicrediti aktsia 5,0% ning kindlustusfirma Generali aktsia on langenud 3,1%.

Võlakirjade ja aktsiate hinnalanguse põhjuseks on asjaolu, et Itaalias võivad juba sel sügisel tulla uued parlamendivalimised ning investorid kardavad poliitilise segaduse jätkumist. Nimelt ei kiitnud Itaalia president pühapäeval heaks uue valitsuse euroskeptilist rahandusministri kandidaati Paolo Savonat, vaid tegi ettepaneku uue valitsuse moodustamiseks hoopis parteidevälisele endisele IMF-i tippametnikule Carlo Cottarellile. Kuna viimasel pole rahva mandaati, siis ähvardavad märtsis toimunud parlamendivalimised võitnud Liiga ja Viie Tähe Liikumine uute valimistega.